Dr. Turgut Velidedeoğlu bugün hayata veda etti 

İki yıl önce kaybettiğimiz merhume Raife Velidedeoğlu’nun eşi, Alev Burhanoğlu, Şule Velidedeoğlu ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun babaları, Ankara’da yaşayan ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun ağabeyi olan Dr. Turgut Velidedeoğlu’nun cenazesi, yarın Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

