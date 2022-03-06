Dr. Turgut Velidedeoğlu bugün hayata veda etti
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden ve efsane hekimlerinden, ressam, minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu’nun babası Dr.Turgut Velidedeoğlu, Covid-19 geçirdikten sonra iyileşmesine rağmen, böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanması üzerine tedavi altına alındığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bugün saat 13.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 06.03.2022, 16:20
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İki yıl önce kaybettiğimiz merhume Raife Velidedeoğlu’nun eşi, Alev Burhanoğlu, Şule Velidedeoğlu ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun babaları, Ankara’da yaşayan ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun ağabeyi olan Dr. Turgut Velidedeoğlu’nun cenazesi, yarın Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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