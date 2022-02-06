Dr. Sobacı’ya LÖSEV’den ziyaret
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Gizem Soylu ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Eylül Aslan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 06.02.2022, 19:13
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