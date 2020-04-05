Dr. Sobacı’dan Hitit Temizlik’e teşekkür

Türkiye’nin bütün şehirlerine yayılan salgın sonrası sağlık çalışanları hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bu yoğun tempoda evlerini ihmal etmek zorunda kalan sağlık çalışanları için Hitit Temizlik firması yaklaşık 10 gün önce “Sağlık çalışanlarımızın yanındayız” sloganı altında ücretsiz evlerinin temizlenmesi yönünde önemli bir kampanyanın ilk adımını atmıştı.

Bu gelişme üzerine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı kendi imzasıyla yayınladığı mesajda, “Sağlık çalışanlarımızın evlerinde oluşacak temizlik işlerine yönelik ücretsiz hizmet verebileceğini belirten Hitit Temizlik işletme sahibi Ümit Keleş ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.

Firma sahibi Ümit Keleş ise İl Sağlık Müdürü tarafından gönderilen mesajın kendilerini onore ettiğini belirtirken, kampanyanın duyulmasında önemli bir katkı sağlayan ÇORUM HABER’e de teşekkürlerini iletti. (Rıfat KARA)