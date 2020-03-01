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Dr. Sedat Terlemez İstanbul’da defnedildi

Çorum’un büyük değerlerinden, musiki üstadı Dr. Sedat Terlemez (77) hayatını kaybetti.

Dr. Sedat Terlemez İstanbul’da defnedildi

Çorum’un büyük değerlerinden, musiki üstadı Dr. Sedat Terlemez (77) hayatını kaybetti.

01 Mart 2020 Pazar 22:43
Dr. Sedat Terlemez İstanbul’da defnedildi

Kızı Dr. Belen Ateş’in görev yaptığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Dr. Sedat Terlemez, 29 Şubat Cumartesi sabahı saat 09.00’da çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etti.

Canan Terlemez’in eşi, Boğaç Terlemez, Börteçine Terlemez ve Dr. Belen Terlemez Ateş’in babaları olan Dr. Sedat Terlemez’in cenazesi, İsviçre’de yaşayan oğlu Börteçine Terlemez’in İstanbul’a gelişinden sonra  Etiler Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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