Dr. Sedat Terlemez hayata veda etti 

Kızı Dr. Belen Ateş’in gözetiminde İstanbul’da tedavi görmekte olan Dr. Sedat Terlemez, bu sabah saat 09.00’da çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etti.

Canan Terlemez’in eşi, Boğaç Terlemez, Börteçine Terlemez ve Dr. Belen Terlemez Ateş’in babaları olan Dr. Sedat Terlemez’in cenazesi, İsviçre’de yaşayan oğlu Börteçine Terlemez’in İstanbul’a gelişiyle birlikte, yarın öğle namazından sonra Ayazağa’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.