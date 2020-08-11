Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne asfalt

Çorum Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelmesi nedeni ile asfalt serimini başlattı. Altyapı çalışmalarında, toplamda 15 bin ton stabilize ve mekanik serimi ile yolun daha kaliteli ve daha uzun ömürlü olması için yoğun bir çaba harcayan belediye ekipleri, çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 950 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde olan yolda toplam 2 bin 200 ton asfalt serimi yapılacağını söyledi.

Bir süredir zeminini hazırladıkları Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde sona ulaştıklarını söyleyen Başkan Aşgın, “Çalışmalarımızı sadece yüzeysel asfalt ile geçiştirmiyoruz. Önce altyapısını hazırlıyoruz; dolgu yapmak gerekiyorsa mutlaka dolgusunu yapıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin de bazı yerlerinde çökmeler vardı ve mutlaka dolgu yapmak gerekiyordu. 90 santimetre civarında dolgu yaparak asfalt öncesi çökmeleri engellemek için sert bir zemin oluşturduk. Bir süredir devam eden çalışmalarımız asfalt serimi ile sona erecek.

Hummalı ve titiz bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma tamamlandığında, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin Osmancık Caddesi ile buluştuğu noktaya kadar bir şeridi tamamen yenilenmiş ve asfaltlanmış olacak. Önümüzdeki süreçte diğer şeritte de çalışma yapmayı planlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını tüm mahallelerde vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmek için aşkla, gayretle ve titizlikle sürdürüyorlar. Yaptığımız tüm hizmetleri hemşehrilerimiz güle güle kullansınlar. Çünkü bizim hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)