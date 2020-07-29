Dr. Sadık Ahmet Caddesi yenileniyor

Altyapı çalışmalarında, toplamda 15.000 ton stabilize ve mekanik serimi ile yolun daha kaliteli ve daha uzun ömürlü olması için yoğun bir çaba harcayan belediye ekipleri, çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. 950 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde olan bu yola toplamda 2200 ton asfalt serimi yapılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘’ Bir süredir alt zeminini hazırladığımız Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde sona ulaştık. Çalışmalarımızı sadece yüzeysel asfalt ile geçiştirmiyoruz. Önce altyapısını hazırlıyoruz; dolgu yapmak gerekiyorsa mutlaka dolgusunu yapıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin de bazı yerlerinde çökmeler vardı ve mutlaka dolgu yapmak gerekiyordu. 90 santimetre civarında dolgu yaparak asfalt öncesi çökmeleri engellemek için sert bir zemin oluşturduk. Bir süredir devam eden çalışmalarımız asfalt serimi ile sona erecek. Hummalı ve titiz bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma tamamlandığında, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin Osmancık Caddesi ile buluştuğu noktaya kadar bir şeridi tamamen yenilenmiş ve asfaltlanmış olacak. Önümüzdeki süreçte diğer şeritte de çalışma yapmayı planlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını tüm mahallelerde vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmek için aşkla, gayretle ve titizlikle sürdürüyorlar. Yaptığımız tüm hizmetleri hemşehrilerimiz güle güle kullansınlar. Çünkü bizim hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır.’’ dedi.