Dr. Ömer Sobacı’dan teşekkür plaketleri
Güncel 23.11.2021, 00:03
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Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, başkan yardımcısı ve uzman olarak görev yapıp ayrılmış personele teşekkür plaketleri verdi.
Dr. Sobacı, plaket verdiği personele üstün hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ifade ederken, sağlık ve başarı dileklerini de sundu.
(Haber Merkezi)
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