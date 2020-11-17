Son Dakika

Dr. Muzaffer Sivri’nin babası Tahir Sivri hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Sivri’nin babası, Hitit Yalıtım Sahibi Mak.Müh. Yurdagül Sivri’nin kayınpederi Tahir Sivri, dün gece saat 02.00 sıralarında çoklu organ yetmezliğinden Ankara’da hayatını kaybetti.

Güncel 17.11.2020, 15:54
191
Dr. Muzaffer Sivri’nin babası Tahir Sivri hayatını kaybetti

1932 Tunceli doğumlu olan Tahir Sivri, 1954 Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü mezunu “cumhuriyet” öğretmenlerindendi.

Saadet Sivri’nin eşi, Dr. Muzaffer Sivri, Salihe Sivri, Ali Rıza Sivri ve Dr. Zafer Sivri’nin babaları, Yurdagül Sivri, Belgin Sivri ve merhume Şehnaz Sivri’nin kayınpederleri, Fırat Deniz, Saadet Bahar, Aysim, Dicle ve Umut Sivri’nin dedeleri olan Tahir Sivri’nin cenazesi, öğle namazından sonra Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 17 Kasım 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:22
Öğle 12:30
İkindi 15:05
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@