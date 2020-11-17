Dr. Muzaffer Sivri’nin babası Tahir Sivri hayatını kaybetti

1932 Tunceli doğumlu olan Tahir Sivri, 1954 Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü mezunu “cumhuriyet” öğretmenlerindendi.

Saadet Sivri’nin eşi, Dr. Muzaffer Sivri, Salihe Sivri, Ali Rıza Sivri ve Dr. Zafer Sivri’nin babaları, Yurdagül Sivri, Belgin Sivri ve merhume Şehnaz Sivri’nin kayınpederleri, Fırat Deniz, Saadet Bahar, Aysim, Dicle ve Umut Sivri’nin dedeleri olan Tahir Sivri’nin cenazesi, öğle namazından sonra Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)