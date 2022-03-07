Dr. Kılıçcıoğlu’nu saygıyla anıyoruz
Çorum’un efsane belediye başkanlarından Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nu, aramızdan ayrılışının 28. yıldönümü nedeniyle bugün saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Güncel 07.03.2022, 00:06
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Çorum’un 16 yıl belediye başkanlığını yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, 27 Mart 1994 yerel seçimlerine hazırlandığı sırada, 7 Mart 1994 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayata veda etmişti.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dr. Kılıçcıoğlu’nun bugün saat 12.00’de Ulumezar’daki kabri başında anılacağını bildirdi.
ÇORUM HABER, Dr. Kılıçcıoğlu’nun anısı önünde saygıyla eğiliyor.
(Haber Merkezi)
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