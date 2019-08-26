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Dr. İsmail Şirin’in kızı ile Ömer Güney’in oğlu evlendi

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. İsmail Şirin’in kızı Av. Elif Şirin ile Ticaret Borsası eski Başkanı Ömer Güney’in oğlu Mimar Ethem Güney, hafta sonu Altınkaya Arena’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

Dr. İsmail Şirin’in kızı ile Ömer Güney’in oğlu evlendi

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Dr. İsmail Şirin’in kızı Av. Elif Şirin ile Ticaret Borsası eski Başkanı Ömer Güney’in oğlu Mimar Ethem Güney, hafta sonu Altınkaya Arena’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:07
Dr. İsmail Şirin’in kızı ile Ömer Güney’in oğlu evlendi

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, şahitliklerini de CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım yaptı.

Düğüne, Osmancık Belediye Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, ÇESOB Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı ve TODAB Başkanı Aykut Hacıoğlu başta olmak üzere, iş ve siyaset dünyasından, mesleki kuruluşlardan seçkin bir katılım gerçekleşti.

ÇORUM HABER, Belgin-İsmail Şirin ve Meryem-Ömer Güney çiftlerini kutlar, Elif ile Ethem’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

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