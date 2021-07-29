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Dr. İsmail Özkubat’ın eczacı oğlu Can evleniyor

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, son yıllarda Ankara’da yaşayan Radyoloji Uzmanı Dr. İsmail Özkubat’ın oğlu Can Özkubat, kendisi gibi Ankara’da eczacı olan Selin Şentürk ile hayatını birleştirecek. 

Güncel 29.07.2021, 10:40
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Dr. İsmail Özkubat’ın eczacı oğlu Can evleniyor

Eczacı çiftin düğünü, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat 19.00’da Ankara Çayyolu’ndaki Hotel Excellence Inn’de yapılacak. 
ÇORUM HABER, anne Kerime Şentürk  ve Nurten-İsmail Özkubat çiftini kutlar, Selin ile Can’a ömür boyu mutluluklar diler. 
 

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