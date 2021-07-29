Dr. İsmail Özkubat’ın eczacı oğlu Can evleniyor
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, son yıllarda Ankara’da yaşayan Radyoloji Uzmanı Dr. İsmail Özkubat’ın oğlu Can Özkubat, kendisi gibi Ankara’da eczacı olan Selin Şentürk ile hayatını birleştirecek.
Güncel 29.07.2021, 10:40
251
Eczacı çiftin düğünü, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat 19.00’da Ankara Çayyolu’ndaki Hotel Excellence Inn’de yapılacak.
ÇORUM HABER, anne Kerime Şentürk ve Nurten-İsmail Özkubat çiftini kutlar, Selin ile Can’a ömür boyu mutluluklar diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
açık