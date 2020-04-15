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Dr. İnci Özer’e kırmızı ışıkta kamyon çarptı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. İnci Özer, önceki gün Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Dr. İnci Özer’e kırmızı ışıkta kamyon çarptı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. İnci Özer, önceki gün Çevreyolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:57
Dr. İnci Özer’e kırmızı ışıkta kamyon çarptı

Önceki gün mesai çıkışında arabasıyla Çorum Çevreyolu Buhara kavşağında kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir kamyonun çarpması sonucu yaralanan Dr. İnci Özer’in, boyun kemiğinde kırık tespit edilerek ameliyata alındığı bildirildi.

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmiş olsun dilekleri iletilerek şöyle denildi:

“Hastane güzergahı olması, Pazar yerinin düzenlenmesi ve Buhara semtinin büyümesiyle ‘Buhara Kavşağı’ çok yoğun bir kavşak halini almıştır. Hastaneye gidiş ve gelişte hastane personeli ile hasta ve yakınları Çevreyolu’nu sıklıkla kullanmaktadır. Bundan sonra da üzücü kazaların yaşanmaması adına en kısa sürede buraya ve hastane kavşağına etkili bir trafik düzenlemesinin yapılması gerekliliğini iletmek isteriz.

Meslektaşımız Dr. İnci Özer ve eşi Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sinan Özer’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

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