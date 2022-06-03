Dr. Fatih Erbakan Çorum’a geliyor

YRP Çorum İl Başkanlığı'nın 2. Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 2022 Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Kongreye YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da katılacak. Kongrede ayrıca ünlü sanatçı Davut Güloğlu’nun da sahne alacağı bildirildi.

(Bülent USLU)

