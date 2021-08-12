Dr. Ersin Kabakcı’nın doktora tezine iki ödül

Türk Ocakları İzmir Şubesi ve Sofuoğlu Ailesi’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi merhum Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu adına düzenlediği “Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu Türk İslam Araştırmaları Teşvik Ödülü 2020 Yılı” yarışması ile Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen II. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri doktora kategorisinde birincilik ödülü, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kabakcı’nın 2019 sonunda tamamladığı “Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar: Metin Bütünlüğü Arayışları” konulu doktora tez çalışmasına verildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Kabakcı’yı tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

