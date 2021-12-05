Dr. Ahmet Özsakarya toprağa verildi

Tüm dünyada etkisini iki yıldır aralıksız olarak sürdüren yeni tip koronavirüs salgını özellikle sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Çorum’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ahmet Özsakarya da yaklaşık 15 gün önce İstanbul’da yaşayan çocuklarını görmeye gitmiş ve burada Covid-19’a yakalanmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınan Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dr. Özsakarya’nın cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli başta olmak üzere hastane yöneticileri, meslektaşları ve sevenleri de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

