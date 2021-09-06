Dr. Ahmet Nabi Kızmaz kızı Aslıhan’ı kaybetti
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, İstanbul’da yaşayan Dr. Ahmet Nabi Kızmaz’ın kızı Aslıhan Erin (45), kanser tedavisi görmekte olduğu Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 4 Eylül Cumartesi sabahı hayatını kaybetti.
Güncel 06.09.2021, 19:58
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İşletme mezunu olan Aslıhan Erin, Ertan Erin’in eşi ve 6 yaşında Işıl isimli bir kız çocuk annesiydi.
Aslıhan Erin’in cenazesi, vasiyeti üzerine Datça’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, başta Fatma-Ahmet Nabi Kızmaz çifti olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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