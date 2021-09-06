Dr. Ahmet Nabi Kızmaz kızı Aslıhan’ı kaybetti 

İşletme mezunu olan Aslıhan Erin, Ertan Erin’in eşi ve 6 yaşında Işıl isimli bir kız çocuk annesiydi.

Aslıhan Erin’in cenazesi, vasiyeti üzerine Datça’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, başta Fatma-Ahmet Nabi Kızmaz çifti olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

