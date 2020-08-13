Down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel köy projesi

Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, Ordu’da yayınlanan haftalık Karadeniz Ekonomi Gazetesi’nin 10 Ağustos 2020 tarihli son sayısında, derneğin hedefleri ve bölgenin turizm değerleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz Ekonomi’nin haberi şöyle:



HİTİT TARİH-KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ’NDEN ÖRNEK PROJE

Çorum ilinin zengin kültürel mirasının korunmasının yanısıra ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için 2020 yılı başlarında kurulan Hitit Tarih-Kültür ve Eğitim Derneği, sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Otizm hastası çocuklar için yaşam oluşturmayı amaçlayan dernek, tarihsel öneme sahip Şapinuva'nın da tanıtımına katkı sunmaya hazır.

Aynı zamanda Anitta Hotel Genel Müdürü olan Dernek Başkanı Hasan Özer Gökmen, pandemi sürecine denk gelen dernekleşme dönemlerinde tam anlamıyla faaliyet göstermemelerine karşın büyük hedeflere odaklandıklarını söyledi.

DOWN SENDROMU VE OTİZM KÖYÜ

Karadeniz Ekonomi Gündem özel programına katılan Gökmen, Anadolu medeniyetlerinin beşiği olan coğrafyada sadece tarih ve kültüre değil özel eğitime de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Gökmen, "son süreçte çok fazla faaliyet gösteremedik ama hedeflerimiz çok büyük. Derneğimizin eğitim yapılanmasına ilişkin olarak öncelikli amacımız down sendromlu ve otizmli çocukların rahat edebileceği yaşam alanlarını oluşturmak olacak. Bunun adını "down sendromu-otizm köyü" olarak belirledik. Bu proje ile özel çocuklarımızın hem eğitimine katkı sağlamayı hem de onları üretime yöneltecek değişik aktiviteleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu özel çocuklarımızın geliştirdiğimiz proje kapsamında otellerde kullanılan buklet malzemeleri üretimi konusunda yetiştirilecekler" dedi.

TANITIMDA CİDDİ EKSİKLİKLERİMİZ VAR

Gökmen, Hitit Tarih-Kültür ve Eğitim Derneği'nin eğitim dışındaki faaliyetlerini de şu sözlerle özetledi: "Tarihsel ve kültürel anlamda arkeologlar ve üniversitelerde görevli hocalarla projeler üreteceğiz. Çorum'un tanıtıma ihtiyacı var. Maalesef tanıtımda ciddi eksikliklerimiz var. Elimizden geldiğince önce bölgeyi, sonra otellerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Toplu hareket etmeli kolektif olmalıyız.”

KAPADOKYA’YI BİLE GEÇ TANIDIK

“Dünyanın tanıdığı Kapadokya'yı bile Türk insanı olarak çok sonradan tanımaya başladık. Asmalı Konak olmasa o da olmayacaktı. Görülmesi gereken çok güzel yerlerimiz var. Özellikle Hitit uygarlığının en önemli merkezlerinden Şapinuva var. Kazı çalışmalarının devam ettiği bu yerin tanıtımına daha fazla çaba gösterilmeli. Elbette ki Hattuşa veya Alacahöyük çok önemli yerlerimiz arasında.” (Haber Merkezi)