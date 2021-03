“Birleşmiş Milletler ’in 21 Mart tarihini “Dünya Down Sendromu Günü” olarak tanımasının yanı sıra, farkındalığın “21 Mart” gününde olmasının nedenin ise yine kendileri kadar özel” olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye’de ise 100 bin civarı güzel insanın bu genetik farklılığı taşırken, 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. İşte her zaman vurgulayarak söylediğimiz gibi “Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down Sendromlu bireylerin eksiği değil fazlası vardır!” dedi.

“Down Sendromlu bireylerimizin ihtiyacı olan tek şeyin toplumun duyarlılığı” olduğunu ifade eden Ahmet Sami Ceylan; “Günümüzde Down Sendromlu bireylerimiz eğitime erişebilmekte, aldıkları eğitim doğrultusunda yetenekleri ve kapasitelerine uygun iş alanlarında meslek sahibi olarak çalışabilmekte diğer yandan da sportif faaliyetlerde gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla gurur kaynağımız olmaktadırlar. Unutmayalım ki onlar merhamet duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan, karşılıksız seven ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Onlarla hayat daha anlamlıdır. Çünkü Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar” dedi.

Ahmet Sami Ceylan; “Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin geleceğe umutla, güvenle bakabilmelerini ve Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğu olduğunu” ifade ederek “Bu sorumluluk vesilesiyle “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde “de çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaktan mutluluk duyuyor, Down Sendromlu bireyler ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum. Biz farklılıklarımızla birlikte bir arada mutluyuz ve sevgi doluyuz” dedi. (Haber Merkezi)