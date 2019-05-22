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“Döviz ve faiz oranlarındaki artış konut satışlarını olumsuz etkiliyor”

Remax İklim Gayrimenkul ve Danışmanlık Ofisi sahibi Hakan Kaçar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Çorum’a ilişkin açıklamış olduğu Nisan ayı konut istatistikleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

“Döviz ve faiz oranlarındaki artış konut satışlarını olumsuz etkiliyor”

Remax İklim Gayrimenkul ve Danışmanlık Ofisi sahibi Hakan Kaçar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Çorum’a ilişkin açıklamış olduğu Nisan ayı konut istatistikleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:45
“Döviz ve faiz oranlarındaki artış konut satışlarını olumsuz etkiliyor”

TÜİK'in hazırlamış olduğu bülten doğrultusunda Çorum'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 ve bir önceki aya göre %7 oranında gözle görülür bir azalma sağladığını belirten Kaçar, “Çorum'da bulunan satılık konut, işyeri ve arsanın fazlalığı da bu bülteni doğrular niteliktedir” dedi.

TÜİK'in hazırlamış olduğu bülten doğrultusunda satışlardaki azalma konusunda bir değerlendirme yapmak gerekirse öncelikle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların incelenmesinin gerektiğini kaydeden Kaçar, “Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorun ve bununla beraber ortaya çıkan döviz kuru ve faiz oranlarındaki artış, her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Bu artışların ortaya çıkardığı en büyük sorun olarak baktığımızda Çorum halkının gelecek kaygısıyla birlikte elinde bulundurduğu gayrimenkulleri nakit paraya çevirme istediğini göz ardı edemeyiz. Gelecek kaygısı ve ileriye dönük plan yapamamanın verdiği sorun Çorum halkının elinde bulunan nakit paranın gayrimenkul konusunda yatırım yapmak yerine mevduat hesaplarında tutulmasına itmektedir. Çorum'un tek kurumsal Gayrimenkul ve Danışmanlık Ofisi Remax İklim'in sahibi olarak bu konunun hem kendi adıma hem de kurumum adına rahatsız edici bir durum olduğunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bir önceki yıl ve bir önceki aydaki konut satışı konusundaki olumlu sonuçları ve hareketlenmeleri dönemsel olarak yaşanan döviz kuru ve faiz oranlarındaki düşüşe bağlamanın yanlış olmayacağını ama bunun süreklilik haline getirilmesi gerektiğini düşüncesinde olduğuna dikkat çeken Hakan Kaçar, “Bu konuda çözüm önerisinde bulunmak gerekirse; ekonomik sorunlar konusunda yapılacak iyileştirme ve yapısal reformlarla birlikte ülkemizin refah seviyesini artırıp, gelecek kaygısını azaltacaktır. Bunula birlikte Çorum'da yaşanan konut satışını konusundaki olumsuz ortam ortadan kalacak ve konut satışları gözle görülür nitelikte artacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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