Döviz dolu çantayı sahibine verdi
Çorum’da bir gazeteci yolda bulduğu ve içinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti.
Güncel 23.06.2022, 12:18
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Çorum'da yolda yürüyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Muttalip Yalçın, Sancaktar Camii önünde bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden Yalçın, içerisinde bir miktar döviz, cep telefonu ve pasaport olduğunu görünce polise haber verdi. Yalçın, çevredeki esnafların da yardımı ile çantanın sahibi Assad Aber Jebur’a ulaştı. Yalçın, bir süre sonra olay yerine gelen Jebur’a çantayı polisler eşliğinde teslim etti.
Motosiklet ile giderken çantayı düşürdüğünü ve farkına varamadığını ifade eden Jebur, Yalçın'a teşekkür etti.
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