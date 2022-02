DOSTLUK VE BARIŞ MEVSİMİ 

“Alevi inancına göre Hızır, mazlumun acısına ortak olandır. Bereket dağıtandır. Yoksulun tek umududur. Sıkışanlara yardıma koşandır, düşerken tutulan daldır. Ağlarken güldürendir. Muratları veren, hasretlikleri giderip buluşturandır. Hastaya şifa dağıtandır, derde derman olandır. Yüce dağlar gibi sığınılıp, saklanılan bir mekân gibidir.”

“Hızır’ı çağırmak, yardım dilenmek için, Hızır’ı hak etmek için, dayanışma içinde olmak, yardımlaşmak, bütün varlıkları korumak, kollamak, çevreci olmak, el uzatana el vermek, yardımına koşmak, dostluk barış içinde yaşamak, dertlilere derman olmak, yoksulun evine, kilerine gıda vermek, bacası tütmeyenin bacasını tüttürmek gerekir.”

ALEVİLERDE HIZIR

Kimsesizlerin sahibi, darda, zorda, yolda kalanların, imdadına yetişen, umutsuzların umudu olan Boz atlı Hızır.

Aleviler kendilerine bir kurtarıcı yaratmışlar ve buna da HIZIR demişler.

Mazlumun acısına ortak olandır.

Bereket dağıtandır. Yoksulun tek umududur. Sıkışanlara yardıma koşandır, düşerken tutulan daldır. Ağlarken güldürendir. Muratları veren, hasretlikleri giderip buluşturandır.

Hızır, hastaya derman dağıtandır, derde derman olandır, merhem olandır, şifa dağıtandır.

O bir haldaştır, yoldaştır.

O yüce dağlar gibi sığınıp, saklandığımız bir mekân gibidir. Bu evrenin oluşumundan beri kurumayıp, coşkuyla akan, kutsadığımız duru sudur.

Hızır ile ilgili bilgi almak için, Anadolu Kızılbaş Alevilerin yerleşim birimlerini gezip insanlarla konuşmak yeterlidir. Hangi Alevi’ye sorsanız, Hızır kimdir ? Ne yapar diye, alacağınız cevaplar, ciltlerce kitabı dolduracak, anlam içeren deyim ve sözlerle karşılaşırsınız.

Hızır her muradı veren, her haneye giren, her derde derman olan, halden anlayan, kanaatkâr olan, seven sevilen, bir damla su gibi gönüllere düşen, mum gibi yanıp aydınlatan, aşk gibi sevdalandıran, Mutlulukla güldüren, yola düşüren, zoru başaran, dağları aşıran, düşmanı şaşıran, çiğ lokmayı pişiren, boşalanı dolduran, her makamda oturan, gamı kederi unutturan, abı hayat suyundan içip ebedi olan Hızır’dır.

Alevi inancında kutsal Hızır ayı, en önemli inanç günlerini içerir. Hızır ayında üç gün kimi bölgelerde yedi gün oruç tutulur. Kurban ve adaklar özellikle bu ayda yerine getirilir. Alevi kızılbaşların en büyük bayram günleri bu günlerdir. Alevi yerleşim birimlerinde en hareketli ay ve insanların coşkuyla kaynaştığı günler bu aydaki Hızır günleridir. Dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, hak sahiplerinin haklarının verildiği, şikâyetlerin dinlendiği, sorunlara hal çaresinin mutlaka bulunduğu kutsal ay bu Hızır ayıdır.

Alevi Bektaşilerin inanç ve kültüründe ise daha çok kutsanarak, bir başka anlamlandırılmıştır.

Merd-i meydan eylemektir iyi er

Gafil olma kardeş çerağın söner

Her gördüğün Hızır bilmektir hüner

Hızır İlyas Şahı Merdan Alidir

Âşıkların, Pirlerin dilinde O aşkın sakisidir. Âşıklar mana âleminde onun elinden aşkın dolusunu içerler.

Açları doyurucusun

Haklıyı kayırıcısın

Kavgayı ayırıcısın

Yetiş ya Boz atlı Hızır.

Hızır ayında sevgi ve muhabbeti ibadet kabul eden cümle canların, dildeki dileklerinin, kabulü bizim muradımızdır.

Hızır’dan dilek dileme ve hak ediş

İSYANİ gönül katında

Hem derviş hem pir zatında

Hem zahirde hem batında

Yetiş ya Boz atlı Hızır

Birileri için temennada bulunurken ‘Hızır yar ve yardımcınız olsun’ deriz.

Yardıma ihtiyaç duyduklarında biri gelip yardımcı olduğunda ‘Hızır gibi yetişti’ denir.

Aleviler için Hızır, kış aylarında, afette, selde, darda kaldıklarında çağırılan bir güçtür. Bu güç kimi zaman bir birey için, kimi zaman toplum için bir kurtarıcıdır. Bereket dağıtan, dilekleri kabul edendir. Özellikle yılın en sert ayı olan şubat ayını içeren bir tarih belirlenmiştir (bu günler genellikle şubat ayının ikinci Perşembe günü olarak belirlenir) ve bu tarihte kimi bölgelerde üç gün kimi bölgelerde yedi gün oruç tutulup Hızır aşkına cem olup lokmalar paylaşılır.

