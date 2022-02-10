Son Dakika

DOSTLUK VE BARIŞ MEVSİMİ 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi İnanç Kurulu’nun, idrak edilmekte olan “Hızır Ayı” ile ilgili yazısında, kutsal Hızır ayının en önemli inanç günlerini içerdiği vurgulanarak, “Hızır ayında üç gün, kimi bölgelerde yedi gün oruç tutulur. Kurban ve adaklar özellikle bu ayda yerine getirilir.” ifadesi kullanıldı. 

Güncel 10.02.2022, 23:17
67
DOSTLUK VE BARIŞ MEVSİMİ 

“Alevi inancına göre Hızır, mazlumun acısına ortak olandır. Bereket dağıtandır. Yoksulun tek umududur. Sıkışanlara yardıma koşandır, düşerken tutulan daldır. Ağlarken güldürendir. Muratları veren, hasretlikleri giderip buluşturandır. Hastaya şifa dağıtandır, derde derman olandır. Yüce dağlar gibi sığınılıp, saklanılan bir mekân gibidir.”
“Hızır’ı çağırmak, yardım dilenmek için, Hızır’ı hak etmek için, dayanışma içinde olmak, yardımlaşmak, bütün varlıkları korumak, kollamak, çevreci olmak, el uzatana el vermek, yardımına koşmak, dostluk barış içinde yaşamak, dertlilere derman olmak, yoksulun evine, kilerine gıda vermek, bacası tütmeyenin bacasını tüttürmek gerekir.”

ALEVİLERDE HIZIR
Kimsesizlerin  sahibi, darda, zorda, yolda kalanların, imdadına yetişen, umutsuzların umudu olan Boz atlı Hızır.
Aleviler kendilerine bir kurtarıcı yaratmışlar ve buna da HIZIR demişler.
Mazlumun acısına ortak olandır.
Bereket dağıtandır. Yoksulun tek umududur. Sıkışanlara yardıma koşandır, düşerken tutulan daldır. Ağlarken güldürendir. Muratları veren, hasretlikleri giderip buluşturandır.
Hızır, hastaya derman dağıtandır, derde derman olandır, merhem olandır, şifa dağıtandır.
O bir haldaştır, yoldaştır.
O yüce dağlar gibi sığınıp, saklandığımız bir mekân gibidir. Bu evrenin oluşumundan beri kurumayıp, coşkuyla akan, kutsadığımız duru sudur.  
Hızır ile ilgili bilgi almak için, Anadolu Kızılbaş Alevilerin yerleşim birimlerini gezip insanlarla konuşmak yeterlidir. Hangi Alevi’ye sorsanız, Hızır kimdir ? Ne yapar  diye, alacağınız cevaplar, ciltlerce kitabı dolduracak, anlam içeren deyim ve sözlerle karşılaşırsınız. 
Hızır her muradı veren, her haneye giren, her derde derman olan, halden anlayan, kanaatkâr olan, seven sevilen, bir damla su gibi gönüllere düşen, mum gibi yanıp aydınlatan, aşk gibi sevdalandıran, Mutlulukla güldüren, yola düşüren, zoru başaran, dağları aşıran, düşmanı şaşıran, çiğ lokmayı pişiren, boşalanı dolduran, her makamda oturan, gamı kederi unutturan, abı hayat suyundan içip ebedi olan Hızır’dır. 
Alevi inancında kutsal Hızır ayı, en önemli inanç günlerini içerir. Hızır ayında üç gün kimi bölgelerde yedi gün oruç tutulur. Kurban ve adaklar özellikle bu ayda yerine getirilir. Alevi kızılbaşların en büyük bayram günleri bu günlerdir. Alevi yerleşim birimlerinde en hareketli ay ve insanların coşkuyla kaynaştığı günler bu aydaki Hızır günleridir. Dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı, hak sahiplerinin haklarının verildiği, şikâyetlerin dinlendiği, sorunlara hal çaresinin mutlaka bulunduğu kutsal ay bu Hızır ayıdır.
Alevi Bektaşilerin inanç ve kültüründe ise daha çok kutsanarak,  bir başka anlamlandırılmıştır. 
Merd-i meydan eylemektir iyi er 
Gafil olma kardeş çerağın söner 
Her gördüğün Hızır bilmektir hüner
Hızır İlyas Şahı Merdan Alidir        
Âşıkların, Pirlerin dilinde O aşkın sakisidir. Âşıklar mana âleminde onun elinden aşkın dolusunu içerler.  
Açları doyurucusun 
Haklıyı kayırıcısın 
Kavgayı ayırıcısın 
Yetiş ya Boz atlı Hızır. 
Hızır ayında sevgi ve muhabbeti ibadet kabul eden cümle canların,  dildeki dileklerinin,  kabulü bizim muradımızdır. 
Hızır’dan dilek dileme ve hak ediş
Hızır’ı çağırmak ,yardım dilenmek için, Hızır’ı hak etmek için, dayanışma içinde olmak, yardımlaşmak, bütün varlıkları korumak, kollamak, çevreci olmak, el uzatana el vermek, yardımına koşmak, dostluk barış içinde yaşamak, dertlilere derman olmak, yoksulun evine, kilerine gıda vermek, kazanında aşını kaynatmasını sağlamak ,bacası tütmeyenin bacasını tüttürmek gerekir. Başka bir anlamıyla Hızır, çetin kış günlerinden kurtulup baharın gelişine, tabiatın uyanışına olan özlemdir. Bir anne çocuğunu büyütürken, askere gönderirken Hızır korusun, kazadan beladan saklasın diye dua eder. 
İSYANİ gönül katında 
Hem derviş hem pir zatında
Hem zahirde  hem batında
Yetiş ya Boz atlı Hızır
Birileri için temennada bulunurken ‘Hızır yar ve yardımcınız olsun’ deriz.
Yardıma ihtiyaç duyduklarında biri gelip yardımcı olduğunda ‘Hızır gibi yetişti’ denir.
Aleviler için Hızır, kış aylarında, afette, selde, darda kaldıklarında çağırılan bir güçtür. Bu güç kimi zaman bir birey için, kimi zaman toplum için bir kurtarıcıdır. Bereket dağıtan, dilekleri kabul edendir. Özellikle yılın en sert ayı olan şubat ayını içeren bir tarih belirlenmiştir (bu günler genellikle şubat ayının ikinci Perşembe günü olarak belirlenir)  ve bu tarihte kimi bölgelerde üç gün kimi bölgelerde yedi gün oruç tutulup Hızır aşkına cem olup lokmalar paylaşılır.
ÇORUM HACI BEKTAŞ VAKFI VE ÇORUM 
ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ İNANÇ KURULU
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-2°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@