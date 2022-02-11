Dostlar Bursa’da
Çorum’un tanınmış sanayicilerinden Sait Kömürcü’nün dünürü Prof.Dr. Rahmi Türk, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi.
Güncel 11.02.2022, 18:52
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Antalya’da, yoğun bir tarımsal üretim faaliyetini yönetiyor.
Çorum’un yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof.Dr. Erdoğan Tuncel de Uludağ Üniaversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli ve halen Bursa’da yaşıyor.
Prof.Dr. Rahmi Türk’ün Bursa’yı ziyaretiyle, iki kadim dost yıllar sonra bir araya geldiler ve özlem giderdiler.
Prof.Türk, bu fotoğrafları, “duayen hocamızın isteğiyle” notunu ekleyerek ÇORUM HABER okurlarıyla paylaştı. (Haber Merkezi)
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