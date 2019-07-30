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Doru ve Karatay, hem eğlendirdi, hem öğretti

TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Doru ve arkadaşı Karatay, Çorum’da çocuklarla buluştu.

Doru ve Karatay, hem eğlendirdi, hem öğretti

TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Doru ve arkadaşı Karatay, Çorum’da çocuklarla buluştu.

30 Temmuz 2019 Salı 21:40
Doru ve Karatay, hem eğlendirdi, hem öğretti

Çorum’un gözde alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL Park AVM, çocukların televizyonda büyük bir ilgiyle izlediği çizgi karakterlerden olan Doru ve Karatay’ı ağırladı.

Bugüne kadar televizyondan izledikleri Doru ve Karatay ile buluşmanın heyecanı ile AHL Park AVM’ye aileleriyle birlikte gelen minikler bir saat süren gösteride doyasıya eğlendi. AHL Park AVM’de 3 seans halinde gerçekleşen oyun büyük alkış aldı.

Annesi ile birlikte bir sürüye katılan ve burada Karatay ile tanışan minik at Doru’nun hikayesini konu alan çizgi filmi canlı izleme heyecanını yaşayan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. Doru ve Karatay, çocukları hem eğlendirdi hem de onlara çeşitli konularda faydalı bilgiler verdi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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