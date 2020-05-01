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Dört kamyon çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi

Bahçelievler Mahallesi'nde N.Ö (61) ile annesi G.Ö'nün (78) oturduğu apartman dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:15

İhbar üzerine eve giden polis, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Belediye yetkilileri, gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'ne havale etti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.

Bunun üzerine Çorum Belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla 4 kamyon çöp çıkartılan ev, temizlendi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 01.05.2020 01:58
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