“Dört bir koldan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

26 araç ve 215 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Aşgın, kar kalınlığının şehir merkezinde 20 cm’yi bulduğunu belirterek, “Çorum Belediyesi olarak tüm birimlerimizi harekete geçirdik. Olası bir sıkıntı durumunda arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Kar yağışının etkili olmaya başladığı dün akşam saatleriyle birlikte biz de 215 personelimiz ve 26 araçla kar küreme ve karla mücadele çalışmalarımızı başlattık. Gece de bu çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle aralıksız devam ettiriyoruz. Özellikle ana arterler noktasında bir sıkıntımız yok, hemşehrilerimiz rahat olsun” dedi.

Kar yağışının su kaynaklarının yenilenmesi, barajların dolması anlamında sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Meteorolojiden aldığımız müjdeli bir habere göre kar yağışları aralıklı olarak bu gece ve yarın da devam edecek. Ancak hava sıcaklıkları -12’lere kadar düşecek. Buradan hemşehrilerimize şu uyarıyı yapalım. Don olaylarına karşı su saatlerini iyi muhafaza edelim, soğuktan koruyalım” diye konuştu. (Haber Merkezi)