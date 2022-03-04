“Döner sermaye, yönetmelikte belirlenen oranlarda ödenmeli”

Döner sermayelerin ödemelerinde gecikmelerin yaşandığı ve yönetmelikte belirlenen oranlar üzerinden ödenmediğini ifade eden Saatcı, “Sağlık-Sen olarak; Başta ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde döner sermaye ödemelerinin yönetmelikte belirlenen oranlar üzerinden ödenmesi ve ödemelerde gecikme yaşanmaması ile ilgili Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuruda, Şubat ayında dağıtılması gereken Ocak 2022'ye ait ek ödemelerin bir an önce dağıtılması gerektiği belirtilerek, ek ödemelerin neden dağıtılmadığına ilişkin bilgi verilmesi istenmiştir. Yapılan başvuruda, “Ek Ödeme Bilgi Sisteminde (EKOBS) Bakanlık merkez payının yüzde 5’ten yüzde 2’ye çekilmesiyle birlikte Yönetmelik gereği yapılması gereken kesintilerin düşülmesiyle, sağlık tesislerinde döner sermaye gelirlerinin yüzde 48’i dağıtılabilecektir. Ancak tarafımıza ulaşan bilgilere göre Bakanlığınız tarafından başta ağız diş sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık tesislerinde bu oran yüzde 40 ve altında uygulanmaktadır” dedi.

Döner sermaye yönetmeliğinin fiilen ömrünü doldurduğunu belirten Saatcı, “Döner sermaye yönetmeliğinde belirlenen oranlarda ödeme yapılmaması asla kabul edilemez. Yöneticiler yönetmelik hükümlerini uygulamak yerine, sözel görüşmelere göre karar vermemeli ve uygulama yoluna gitmemelidir. Sağlık çalışanlarının özlük, ekonomik ve çalışma şartlarına yönelik taahhüt edilen düzenlemeler ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alacağı adil ve adaletli bir döner sermaye yönetmeliği ivedi olarak hayat geçirilmelidir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

