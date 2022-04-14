“Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının hakkını sömürüyor”

Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını belirten Saatcı, “Sağlık-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması gerekir. Sözleşmeli personel uygulaması Türkiye’ye yakışmamaktadır. Bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılması ve farklı istihdam modellerine son verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış olduğunu söyleyen Saatcı, “Aralık 2021’de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak. Ancak hekimlerin yüzde 20 zamdan muaf tutulmalarını asla doğru bulmuyoruz. Çalışma barışını ve motivasyonunu bozan bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

Döner sermaye sisteminin sağlık çalışanlarının hakkını sömürdüğünü ifade eden Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Aynı branşta görevli, eşit sürede hizmet veren iki farkı hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeler arasında çok büyük farklar var. Biz, bu sistemin çöktüğünü ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa yol açtığını her platformda söylüyoruz. Bu adaletsizliğe karşı çözüm önerimizi yetkililer ile paylaşıyoruz. Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli ve sabit ücretler ivedilikle genel bütçeden karşılanmaya başlanmalıdır. Sabit ücretler genel bütçeden karşılanmadığı sürece bu adaletsizliğin giderilmesinden söz edilemez.”

Seçim süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Saatcı, “24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 6. Olağan Genel Kurul sürecimiz sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Delege seçimlerimiz büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Seçimin kazananı her zaman olduğu gibi yine sendikamız olacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

