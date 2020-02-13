“Döner Sermaye Komisyon Kararı Çorumda da uygulansın”

Yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık İl Müdürlüklerinin de bakanlığın web sayfasında yayınlanan "Döner Sermaye Komisyon Karar Tutanağı" na göre işlem yapılması konusunda bağlı kurum ve kuruluşlarını bilgilendirdiğini belirten Saatcı, “Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ek Ödeme Dairesi Başkanlığının web sitesinde yayınlanan döner sermaye komisyon karar tutanağına göre; Kesintiler Sonrası İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirlerinden Dağıtılabilecek Tutar (%45) ve Diğer Döner Sermaye Gelirinden Dağıtılabilecek Tutar (%50) kadar dağıtım kararı alma imkanı verilmiştir.

Ancak burada iki aşama söz konusudur. Birinci aşama sabit ödeme dışında performans dağıtılmasına yetecek oranda geliri olan hastane döner sermaye komisyonları tarafından yukarıda belirtilen oranlarda karar alınması, ikinci aşama ise hastane döner sermaye komisyonlarının aldığı döner sermaye komisyon kararının il müdür tarafından onaylanması ile hayata geçirilmesidir.

Sağlık çalışanları kendileri için son derece önemli olan bu konuda; Gerek döner sermaye komisyon üyelerinin yasal sınırlar içinde maksimum oranda karar alması, gerekse de komisyon tarafından alınan bu kararın il müdürü tarafından kesinti yapılmaksızın onaylanmasıdır. Bu konuda sorumluluk ve vebal her bir komisyon üyesine ve il müdürüne aittir. Çünkü Döner Sermaye Komisyonları idareciler dışında her sınıfı temsilen seçilen (birden çok aday varsa) kişilerden oluşmaktadır. Komisyonda başhekimin oyu ile üyenin oyu eş değerdedir. Sadece eşitlik halinde başhekimin oyu üstünlük olarak kabul edilir. Kararlarda oy birliği zorunlu değildir. Oy çokluğu yeterlidir.

Çorum'da tüm kurum ve kuruluşlarda 15 Mayıs'a kadar tek yetkili sendikayız. Tüm kurum ve kuruluşlarda tek yetkili sendika olarak döner sermaye komisyonlarına Sağlık-Sen temsilcileri katılmaktadır. Sağlık-Sen temsilcisinin de bir oyu vardır. Döner Sermaye komisyonlarında Sağlık-Sen'i temsilen katılan arkadaşlarımızın oyu personellerimizin lehine olan yasal en yüksek orandır.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak bu konudaki tek hassasiyetimiz; Sağlık çalışanlarının lehine olan en yüksek yasal oran kararının alınması, onaylanması ve dağıtılmasıdır. Bu konuda herkesi sorumluluğa davet ediyorum.

Bu konu sağlık çalışanlarının istismar edileceği bir konu değildir. Komisyon yasal sınırlar içerisinde en yüksek oran kararını alır, il müdürü de bu kararı onaylarsa takdir edilmesi, teşekkür edilmesi gereken kişiler sendikalar değil bu kararda imzası olan duyarlı kişilerdir. Biz sendika olarak bu konuda gündem ve kamuoyu oluştururuz, talep ve takipçisi oluruz. Bu konuda başta döner sermaye komisyon üyelerine ve il müdürüne güveniyoruz, inanıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)