Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94103
ALTIN
246.627
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3270
EURO
6.5341

Döner kebap yiyene araba kazanma şansı

Çorum’un ünlü firması “Karaoğlan Balık ve Karpuz”, 6 noktadaki işyerlerine kendi markası “Besi Döner”i de ekledi.

Döner kebap yiyene araba kazanma şansı

Çorum’un ünlü firması “Karaoğlan Balık ve Karpuz”, 6 noktadaki işyerlerine kendi markası “Besi Döner”i de ekledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:45
Döner kebap yiyene araba kazanma şansı

Besi Döner, Saat Kulesi dibinde Hürriyet Meydanı 4. Sokak başında hizmete açıldı.

Karaoğlan’ın sahibi Mehmet Odabaş, Besi Döner’in müşterileri arasında yapılacak çekilişle, bir adet, 2010 model, sıfır kilometre Toyota Yaris otomobil hediye edeceklerini, her 50 liralık alışverişi doldurana bir kur’a numarası verileceğini belirtirken, “Çorum’un öz evladı ve köklü firması olarak, işimizi severek, büyük bir özveriyle yapıyoruz” dedi.

Çorum’un sağlıklı et üreten önemli merkezlerden biri olduğunu, etlerini “Çorum’un Etçisi” olarak bilinen Nevzat Kaya’dan aldıklarını anlatan Mehmet Odabaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Dönerimizi, mezbahada hijyenik koşullarda kesimi yapılan dana budundan yapıyoruz. Bazı dönerlerde iç yağ kullanılır, biz Balıkesir’den getirdiğimiz kuzu kuyruk yağını kullanıyoruz. Dolayısıyla, bizim dönerimizin donması söz konusu değil. Kuzu kuyruk yağının maliyeti etle aynıdır. Bu, kalitemizin bir göstergesidir. Yağ oranı da asla yüzde 15’i geçmez.”

Mehmet Odabaş, kendi markaları olan Besi Döner’i zaman içinde büyüteceklerini de sözlerine ekledi.

(Aliye ÖNCEL)

Anahtar Kelimeler:
Karaoğlan Balık Ve KarpuzMehmet OdabaşKaraoğlanBesi Döner
İlgili Haberler
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Çevre Günü kutlanacak
Çevre Günü kutlanacak
Şoförler garajda bayramlaştı
Şoförler garajda bayramlaştı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi
Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim