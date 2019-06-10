Döner kebap yiyene araba kazanma şansı

Besi Döner, Saat Kulesi dibinde Hürriyet Meydanı 4. Sokak başında hizmete açıldı.

Karaoğlan’ın sahibi Mehmet Odabaş, Besi Döner’in müşterileri arasında yapılacak çekilişle, bir adet, 2010 model, sıfır kilometre Toyota Yaris otomobil hediye edeceklerini, her 50 liralık alışverişi doldurana bir kur’a numarası verileceğini belirtirken, “Çorum’un öz evladı ve köklü firması olarak, işimizi severek, büyük bir özveriyle yapıyoruz” dedi.

Çorum’un sağlıklı et üreten önemli merkezlerden biri olduğunu, etlerini “Çorum’un Etçisi” olarak bilinen Nevzat Kaya’dan aldıklarını anlatan Mehmet Odabaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dönerimizi, mezbahada hijyenik koşullarda kesimi yapılan dana budundan yapıyoruz. Bazı dönerlerde iç yağ kullanılır, biz Balıkesir’den getirdiğimiz kuzu kuyruk yağını kullanıyoruz. Dolayısıyla, bizim dönerimizin donması söz konusu değil. Kuzu kuyruk yağının maliyeti etle aynıdır. Bu, kalitemizin bir göstergesidir. Yağ oranı da asla yüzde 15’i geçmez.”

Mehmet Odabaş, kendi markaları olan Besi Döner’i zaman içinde büyüteceklerini de sözlerine ekledi.

(Aliye ÖNCEL)