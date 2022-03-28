“Dönemimizde, 13 spor salonu,100 lojman ve 23 pansiyonu kazandırdık”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur’la birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Ceylan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a Milli Eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ahmet Sami Ceylan, bu süre içinde Çorum Merkez ve ilçelerine 16 anaokulu, 84 ilk ve ortaokul, 25 lise, 4 özel eğitim okulu, 4 atölye olmak üzere toplam 1.702 derslikli 133 yeni okul, 13 spor salonu, 100 lojman dairesi ve 4113 öğrenci kapasiteli 23 pansiyon binası yaptıklarını bildirdi.

Eti Anadolu Lisesi, Bahçelievler İlkokulu, Zafer İlkokulu ve Osmancık Nenehatun Ortaokulu inşaatlarının devam etiğini belirten Milletvekili Ceylan, 5 okul binası ile bir spor salonunun yapım hazırlıklarının da devam ettiğini, 2022 yılında eğitim yatırımlarına 328 milyon lira harcanmasının planlandığını söyledi.

Ceylan, köylerdeki kapalı okul binalarının Özel İdare tarafından bakım-onarımları yapılarak köy muhtarlıklarına teslim edildiğini de anlatarak, “Köylerimizde atıl durumda bulunan okul binalarını, sosyal amaçlı olarak kullanılmak üzeri köylülerimizin hizmetine sunuyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)