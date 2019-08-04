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Dondurma imalatlarından analiz için numune alındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ilimizde dondurma imalatı yapan işletmelerden numune alma işlemleri başlattı.

Dondurma imalatlarından analiz için numune alındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ilimizde dondurma imalatı yapan işletmelerden numune alma işlemleri başlattı.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:49
Dondurma imalatlarından analiz için numune alındı

Özellikle yaz aylarında dondurma tüketiminin arttığına dikkat çekerek dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmediği taktirde insan sağlığı için ciddi sorunlar oluşturabileceğini hatırlatan Gıda ve Yem Şube Müdürü Perihan Durna dondurma imalatı yapan işletmelerden numune alma işlemleri başlatıldığını söyledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Durna, “Dondurmaya üretim aşamasında mikrop bulaşması riski çok fazladır. Üretim aşamasında mikrop bulaşmasına engel olunabilse bile, dondurmanın dağıtımı ve satışı aşamasında da hijyene dikkat edilmezse bulaşma olabilir. Örneğin, dondurmaları külâha yerleştirmede kullanılan kaşıklar özel solüsyon içinde tutulmazsa, mikrop yuvası haline gelebilir. Kaşık üzerinde üremiş bakteriler, her daldırışta, dondurmaya bulaşır.

Dondurma üretimiyle satışı yapılan gıda işletmelerine yönelik denetimlerde şüphe duyulan iş yerlerinden numuneler alınmaktadır. Alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda bugüne kadar 12 dondurma numunesi alınmıştır. Numune alma işlemleri artarak devam edecektir. Denetimlerde eksikleri tespit edilen işletmelere eksiklerini tamamlaması için süre verilmekte ve takip denetimi süreci başlatılmıştır. Süre sonunda yapılacak takip denetimleri neticesinde eksiklerini tamamlamayan işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Tüketicilere dondurmadan kaynaklı zehirlenmelerin, sağlıksız koşullarda üretim yerlerinin ya da herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbar etmesi önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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