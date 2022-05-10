Dondurma büfeleri kiralandı

Belediye Çepni Mahallesi, Öğretmen Lisesi 3. Cadde, 4167 ada, 1 nolu parsel Millet Bahçesi içerisinde yer alan iki adet ve Bahçelievler Mahallesi 170 ada 1 nolu parsel Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan 1 adet 5’er metrekarelik toplam 3 adet açık alan, kiosk (dondurma büfesi) yerini kiraladı.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede üç adet dondurma büfesi 6 ay süreyle kiraya verildi. 125 bin TL+ KDV üzerinden ihaleye çıkan büfeler için İlke Gıda Tüketim Pazarlama adına Mehmet Şahin ve ortaklarının vekili Özgür Özlü teklif verdi. Özlü, üç büfe için 127 bin TL + KDV teklif verdi.

Komisyon Başkanı Suat Aydoğan ihalenin Başkanlık makamının onayı ile kesinleşeceğini duyurdu.



(Volkan SINAYUÇ)

