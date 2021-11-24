Döndü Özcan toprağa verildi

Merhum Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un kız kardeşi Döndü Özcan hayatını kaybetti.

Çorum’un önceki Belediye Başkanlarından merhum Prof. Dr. Arif Ersoy’un kız kardeşi, İnşaat Mühendisi-Müteahhit Cemal Ersoy ve Müftülük’ten emekli Mustafa Ersoy’un ablası, MHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi, Odesa Mimarlık firması sahibi Mimar Halil İbrahim Özcan’ın annesi Döndü Özcan (65), diyabete bağlı organ yetmezliği nedeniyle sabah saat 04.30’da, iki aydır yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayata veda etti.

Karacaköy kökenli, emekli Cavit Özcan’ın eşi, Halil İbrahim Özcan, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Sümeyra Yabacı, Süheyla Teymur ve Sultan Özcan’ın anneleri olan Döndü Özcan’ın cenazesi, Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve akrabaları ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan, MHP İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP eski İl Başkanı Milletvekili adayı Mehmet Akif Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü, CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Mimarlar Odası Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını ise İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Volkan SINAYUÇ)

(Volkan SINAYUÇ)

