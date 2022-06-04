Döndü Kalender vefat etti

Hamdiköy’den gelme Kale İlkokulu’ndan emekli öğretmen Abdullah Kalender’in eşi, Kale Sağlık Ocağı aile hekimlerinden Dr. Alparslan Kalender, yurtdışında bulunan Kemal Kalender ve Ayfer Gündoğdu’nun anneleri olan Döndü Kalender, 1947 doğumluydu.

Hayata gözlerini yuman Döndü Kalender’in cenazesi yarın (5 Haziran Pazar) saat 13.30’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından saat 14.00 sıralarında Çiflik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

