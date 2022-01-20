Döndü Çelik toprağa verildi

Çorum’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Döndü Çelik’in AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik'in annesi olduğu öğrenildi.



Kaza, Çorum-İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.(27) idaresindeki 19 ACL 585 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F. İ.(29) yönetimindeki 06 BAB 511 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Döndü Çelik (66), F.Ç.(31), A.Ö.(28), O.Ö.(30), F.İ.(29) ve M.Y.(27), yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Döndü Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik'in annesi olan Döndü Çelik ilimiz Ortaköy İlçesi’ne bağlı Aşdağul Beldesi’nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, AK Parti İl, İlçe, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Belediye Başkanları da katılarak Muhammed Durak Çelik’in acısına ortak oldular.



(İHA)

