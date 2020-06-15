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Döndü Ankışan vefat etti

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu eski Yönetim Kurulu üyesi Aşır Ankışan'ın annesi Döndü Ankışan vefat etti.

Güncel 15.06.2020, 19:33
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Döndü Ankışan vefat etti

Ankara’da dün hayatını kaybeden Döndü Ankışan’ın cenazesi sabah saatlerinde Ankara Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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