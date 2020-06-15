Döndü Ankışan vefat etti
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu eski Yönetim Kurulu üyesi Aşır Ankışan'ın annesi Döndü Ankışan vefat etti.
Güncel 15.06.2020, 19:33
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Ankara’da dün hayatını kaybeden Döndü Ankışan’ın cenazesi sabah saatlerinde Ankara Karşıyaka mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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