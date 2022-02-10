“Domates, biber, patlıcan 100 lira”
Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, hemen hemen her gün ürünlere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi.
Barış Manço’nun ‘domates, biber, patlıcan’ şarkısını hatırlatan Derin, domates, biber ve patlıcanın şimdi 100 lirayı bulduğunu kaydederek, “Sizi oylarıyla iktidara getiren fakir-fukara, garip-gureba göndermesini de bilir!” dedi.
Muhammed Taha Derin, iktidarın ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek israf yaptığını, milletin ise geçim derdinde olduğunu söyledi.
Derin, “Siz sırça köşklerde ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek har vurup, harman savururken milletimiz geçim derdinde geçim! Et-süt, sebze-meyve fiyatları uçtu. Rahmetli Barış Manço’nun domates, biber, patlıcanı 100 lirayı buluyor şimdi.
İktidar vekillerini çarşı pazara davet ediyorum. Gelsinler vatandaşın halini görsünler. Önceden 3-4 kilo aldıkları ürünleri şimdi gramla almaya çalışıyorlar” diye konuştu.
İktidarın emekliye ve asgari ücretliye verdiği zammı elektrik ve doğalgaz zamlarıyla kısa sürede geri aldığını belirten Derin, “Vatandaşlar, sizin yanlış sosyal ve ekonomik politikalarınızın faturasını ödemek zorunda değil. Elinizi tüketicinin cebinden çekin” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
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