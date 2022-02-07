Doludan zarar gören çiftçilere destek
Afet gören köylerin muhtarları ve Ziraat Odası delegeleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Karadenizbirlik Kooperatif Başkanı Ali Bardakçı’nın katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Güncel 07.02.2022, 21:57
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Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Cumhurbaşkanlığı Afet İşlerinden 5 milyon lira ödenek geldi. Bu ödeneğe yağlık ayçiçeği tohumu alarak dolu ve sel baskınlarından zarar gören üreticilere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda Çorum merkez ve ilçelerinde 48 köyde doludan zarar gören çiftçilere nasıl dağıtım yapacağımızı belirleyeceğiz. Burada sizlerin görüşleri önemli. Kurum olarak en iyiyi ve en güzeli yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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