Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı

Dolu tarım arazilerini vurdu 

Çorum’da etkili olan dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi. 

03 Mayıs 2020 Pazar 01:19
Dolu tarım arazilerini vurdu 

İl genelinde belirli aralıklarla devam eden yağmur yağış kırsal kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Bugün öğle saatlerinden sonra merkeze bağlı merkez ve İskilip ilçesindeki köylerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. 
Dolu yağışının kırsalda büyük zarar verdiğini dile getiren Metin Badak isimli şahıs, “Yağışı hiçbir şey bırakmadı. Ceviz, ayçiçeği, buğday zarar gördü” dedi. 

İlgili Haberler
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
78 kişi hayatını kaybetti
78 kişi hayatını kaybetti
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
169 Türk vatandaşı Çorum’a getirildi
CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü
CHP, yangınzede ailenin sorununu çözdü
Genç kadın evinde ölü bulundu
Genç kadın evinde ölü bulundu
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk
Cumartesi Pazarı girişinde uzun kuyruk

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim