Dolu kazaları beraberinde getirdi

Kaza öğleden sonra Çorum- Samsun Karayolu istikameti Hasan Zahir Köprüsü’nde meydana geldi. İddialara göre, yoğun dolu yağışıyla sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir kişinin yaralandığı kazada çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.



‘DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YAĞIŞ GÖRMEDİK’

Yaralı sürücü ambulansta tedavi olduğu sırada kazayı anlattı. Sürücü: “Önümüzde yol kapanınca sağ doğru çekildiğimiz sırada önümüzdeki araca vurduk sonra da peş peşe kazalar oldu.” dedi.

Yoldaki bir başka sürücü ise eline doldurduğu doluyu göstererek “Daha önce bu kadar şiddetli dolu yağmamıştı. Çok etkiliydi” diye konuştu.

Kaza yapan araçlar çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan sağanak ve dolu nedeniyle kent içinde de trafikte aksama yaşandı. Samsun-Ankara Karayolu Binevler ile Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanırken, Belediye ekipleri de tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.



(Yusuf ÇINAR)

