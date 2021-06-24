Dolu ekili alanlara büyük zarar verdi

Çorum Merkez Atçalı, Palabıyık, Pancarlık, Karaağaç köyleri ile civarında etkili dolu yağışları; ekili alanlara, sebze ve meyvelere büyük hasar verdi. Üreticiler, arazilerin ve bahçelerin doludan zarar gördüğünü belirterek, bu yılki emeklerinin boşa gitmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını anlattılar.

Çorum’da yağan şiddetli yağışın yanı sıra doludan etkilenen bir başka köy de merkeze bağlı Ovasaray Köyü oldu. Ovasaray Köyü’nde etkili olan dolu ile sağanak yağışın ekili alanlara büyük zarar verdiği, başta hububat olmak üzere, nohut, mercimek ve ayçiçeğinde hasara yol açtığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

