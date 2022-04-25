Dolu dolu Turizm Haftası

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, Çorum merkezinde ve ilçelerde tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdi.

Turizm Haftası kutlamalarına, Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğraflanması ile başlandı. Fotoğraf severlerin katılmalarıyla, kalaycı, bakırcı, saraç, leblebici gibi el sanatlarının icra edildiği işyerleri ziyaret edildi, Arasta, Velipaşa Hanı, Saat Kulesi gibi tarihi mekânlarda fotoğraflar çekildi.

“Genç Kaşifler Şehirlerini Tanıyor” projesi çerçevesinde Ulucami, Saat Kulesi, Arasta, Velipaşa Hanı ve Hıdırlık öğrencilere tanıtıldı, Çoruminia ve Çorum Müzesi gezildi.

“Kentimi Tanıyorum, Kendimi Tanıyorum” etkinlikleri çerçevesinde de Osmancık ve Sungurlu’da programlar gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de Çorum’un kültür değerleri hakkında bilgiler verildiğini belirterek, “İl Müdürlüğümüzce, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirilen tanıtıcı okul etkinliklerine İlimiz merkezinde ve diğer ilçelerimizde ilerleyen zamanlarda da devam edilecek” dedi.

(Haber Merkezi)

