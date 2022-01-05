Dolu dolu Ocak
Güncel 05.01.2022, 19:18
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Çorum’da kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok etkinliğe imza atan Çorum Belediyesi, yeni yılda da önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
Kültür belediyeciliği hizmetleriyle gönüllere dokunan, 7’den 70’e herkese yönelik etkinlikler düzenleyen Belediye Ocak ayında da yapacağı etkinlikleri “Çorum Kültür Sanat Ajandası’ adı altında sosyal medya hesabından paylaştı.
Belediye’nin Ocak ayı etkinlik takviminde konser, konferans, çocuk tiyatrosu, söyleşi ve sergi yer alıyor.
(Aliye ÖNCEL)
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