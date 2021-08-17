Dolcediva Mobilya’nın 1. yılı

Süleyman Şengül ile Sinan Yılmaz’ın sahibi olduğu Çorum’un aksesuar mağazası Dolcediva Mobilya, hizmette bir yılı geride bıraktı.

Osmancık Caddesi’ndeki Dolcediva; masa, sandalye, mutfak, köşe takımları, balkon çay setleri, mutfak ürünleri, aksesuar, bahçe salıncak modelleri, köşe takımları, avize ve ahşap, saat çeşitleri ve cam ile seramik modelleri gibi zengin ürün yelpazesiyle kaliteli ürünleri Çorum halkıyla buluşturmaya devam ediyor.

Mağaza Müdürü Süleyman Şengül: “Çorum’da en çok ürün yelpazesine sahip mağaza olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Birinci yılımız nedeniyle çeşitli ürünlerde hem sürpriz hediyeler hem de yüzde 20’ye varan indirimler başlattık. İlkemiz işi ve kaliteli ürünleri 500 metrekare kapalı alanda kurulu bulunan mağazamızda 20 yıllık tecrübemizle Çorumluların hizmetine sunmaktır” dedi. (Özlem KOŞA)

