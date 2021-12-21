Dolar ve euroda sert düşüş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından dolar 13,4822'e, euro da 15,2282'e düştü.

Haftaya rekorla başlayan dolar, euro ve altın fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıkladığı bir dizi düzenlemeler sonrası düşüşe geçti.

Cumhrubaşkanı,kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödeneceğini ve bu kazançtan stopaj vergisinden muaf tutulacağını açıklamasının ardından döviz kurlarında hızlı bir çekilme yaşandı.