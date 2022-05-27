“Dolar ve euro fırladı, süper bono da çözüm olmayacak”

Kur korumalı mevduatın (KKM) ilk çıktığı dönemdeki konjonktürle şimdiki konjonktür arasında dağlar kadar fark bulunduğunu kaydeden Çabuk, açıklamasında şunları söyledi:

“Daha fazla cari açığımız var. Enerji maliyetlerimiz çok daha yükselmiş durumda ve hükümete olan güven çok daha aşılmış bir seviyeye geldi. Bu nedenle teknik olarak dolar kurunun yükseleceğini düşünüyorum. Bu yükseliş 2021 yılı Aralık ayındaki zirve seviyeye geldiğinde yine bir faizli ürün karşımıza çıkacak. Fakat bu ürün dertlere derman olacak mı bunu bekleyip göreceğiz. Ama kuvvetle muhtemel bir çözüm getirmeyecek. Aynen KKM'deki gibi AKP iki ya da üç ay zaman alacak. İşte bu sefer satın alacağı zamanın maliyeti Türk halkına çok daha fazla olacak.”

“SONBAHAR SIKINTILI GEÇECEK”

“Sonbahar çok sıkıntılı geçecek gibi. Kuru tutmak için faiz artırmak zorunda kalınacak ki bence kur (dolar) 18'e yaklaştığında AKP tekrar yeni bir ürünle karşımıza çıkıp burada kuru aşağıya itmek için çok daha yüksek bir faiz maliyetini halka yansıtarak. Bu kurun 20'li rakamlara gitmemesi için Hazine'yi yine araya koyacaktır diye düşünüyorum.” (Haber Merkezi)

