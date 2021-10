“Dolar her arttığında 5’li çete zenginleşiyor”

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dün ilimize gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından CHP İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenlediler.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleriyle partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ağbaba, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yöneticilerin oturduğu koltuğu Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğunu söyledi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının o dönemin tek adam rejimi olan padişahlığa karşı çıkarak Cumhuriyet’i kurduğunu söyleyen Ağbaba, ancak bugün gelinen nokta itibariyle Erdoğan’ın Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine aykırı bir şekilde tek adam rejimini tesis etmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

“ATATÜRK UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Türkiye'de Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığını belirten Ağbaba, “Ancak her yıl 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, farklı zamanlarda Türkiye'de en çok ziyaret edilen yer, Anıtkabir. Bugün tedbir almışlar, basın mensuplarının görüntü almasına izin vermemişler. Hangi sebeple? Pandemi sebebiyle. On binlerce insan giriyor, onlardan hastalık bulaşmıyor, görüntü alacak basın mensuplarını içeri sokmuyorlar. Bunun sebebi ise coşkulu kalabalık görüntünün kamuoyuna yansımamasıdır. Bunu kim yapıyor? Maalesef Atatürk'ün kurduğu ordunun bakanı olan Hulusi Akar yapıyor. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından büyük bir talihsizlik. O da tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri gibi davranan ve haddini bilmeyen biri. Medya mensuplarının Anıtkabir'e alınmasına izin vermiyor. Bunların hepsinin çözüleceği günler yakındır. Atatürk'ü tekrar insanlar istedikleri coşkuyla kutlayacaklardır. Zaten yasaklandıkça halk kutlamaya başladı” diye konuştu. Daha önce Atatürk’ün adını ağzına almayanların 15 Temmuz’dan sonra parti binalarına Atatürk resimleri astığını ve açıklamalarında “Atatürk” vurgusu yaptığını, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ısrarla Atatürk’ü anmadığını belirten Ağbaba, “Diyanet İşleri Başkanı şuanda siyasetin emir eriymiş gibi davranıyor” dedi.

“ÇUBUK SALDIRISININ AZMETTİRİCİSİ BELLİ”

Konuşmasının devamında partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk saldırısının videolarını izlettiren Erdoğan’a tepki gösteren Ağbaba, “Bu ülkede Türkeş, Erbakan, Demirel, Menderes, İnönü, Mesut Yılmaz, Çiller geldi ama bu kadar seviyesiz, kendi iktidarı için ülkeyi yakmaktan dahi çekinmeyen bir siyasetle ilk kez karşılaşıyoruz. Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var. Buradan söyleyelim; Çubuk'taki saldırının azmettiricisi belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç girişiminde bulunulmasının azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adeta aklını kaybetmiş. Düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanının canına kasteden bir saldırı sonucu kayıp yaşansa, dünyada sokağa çıkamayız. Yazık bu ülkeye, bu ülkenin 100 yıllık demokrasi birikimine, barışına, kardeşliğine. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayan siyasetle karşı karşıyayız. Adeta mafya babası gibi, çete lideri gibi biriyle karşı karşıyayız ancak biz onun bu sözlerine alet olmayız. Bir çatışma çıkararak, kaos yaratarak bir seçim hesabı var. Ona da alet olmayacağımızı söylemek istiyoruz ama ondan da korkmuyoruz. Biz Kuvayimilliye geleneğinden gelen, padişahın karşısında diz çökmemiş, yedi düvele meydan okumuş bir partinin mensuplarıyız” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR DIŞINDA HERKES GÜNAHKÂR”

İktidarın dolar yükselince ‘dolar lobisi’, faiz yükselince ‘faiz lobisi’, sebze-meyve fiyatları yükselince ‘domates, soğan, salatalık lobisi’ dediğini ve sürekli bir ‘dış güçler’, ‘üst akıl’ muhabbeti yaptığını belirten Ağbaba, “Şimdi de yeni düşman olarak 3 harfli mağazaları belirlemişler. Sanki fiyat artışının tek sebebi o mağazalar. Sanki tarımsal girdi fiyatları bu ülkede hiç artmadı. Mazota, gübreye hiç zam gelmedi. Bu iktidara göre herkes günahkâr, bir tek kendilerinin günahı yok. Yakında sebze-meyve fiyatlarındaki artışın sebebi olarak ‘Bay Kemal’i’ gösterirse hiç şaşırmayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sürekli ‘dünya 5’ten büyük’tür dediğini, ancak Türkiye ekonomisinin 5’li çetenin eline teslim edildiğini belirten Ağbaba, “Köprüleri, havaalanlarını, yolları işletenler zenginleşmeye devam ediyor. Dolar her arttığında onlar zenginleşiyor, bizler ise fakirleşiyoruz” dedi.

Ağbaba, CHP iktidarında sorunlara çözüm üreteceklerini belirterek, “İktidarımızda yapacağımız ilk şey, siyasi etik yasasını çıkarmak olacak. Liyakata dayalı bir sistem kuracağız. KPSS dışında işe yerleştirme olmayacak. Bunu inşallah yerel yönetimlere de yayacağız. Mülakat sistemini kaldıracağız” diyerek konuşmasını tamamladı. (Taner ŞİMŞEK)