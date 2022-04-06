Dolandırıcılar Ramazan’da da sahnede
Çorum Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak Ramazan Ayında yardım topladıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak tedbirli davranmasını istedi.
Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada; “İlgili birimlerimize Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve başkan yardımcılarımızın adı kullanılarak, yardım başlığı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcılar, belediye başkanımızın adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerini söylemekte ve bu yolla vatandaşları mağdur etmektedirler. Çorum Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyeti bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 112’i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz” denildi.
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