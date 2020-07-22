“Dokunulmazlık vekillerin değil, kadınların ve çocukların olmalı”

GP İl Başkanı Külcü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Anneler, kaybolan kızlarının bulunmasından umudunu kesip, ‘inşallah acı çekmeden ölmüştür’ diye dua ediyorsa; kopsun kıyamet...

Bugün acının ismi: Pınar Gültekin.

Adil yargılama yapılmayıp; şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezaları almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, kadınlarımızın yaşadığı şiddet, boyut değiştirerek devam ediyor.

Gelecek Partisi olarak, kadınların evlerinde, sokak ortasında öldürülmesinin bir rutin haline gelmesini kınıyor ve yetkililerin, gerekli tedbirleri alarak, kadın cinayetlerinin önlenmesini talep ediyoruz.

Yetkilileri, bu cinayetleri önleyecek, caydırıcı tedbirleri bir an önce almaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz! Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)